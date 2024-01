Neve sul Molise, temperature in calo di 10 gradi

La prevista ondata di maltempo è arrivata sul Molise.

Da questa notte nevica al di sopra dei 500 metri, si tratta comunque di precipitazioni di lieve entità che non stanno causando disagi.

Molti i comuni imbiancati in Alto Molise, a Capracotta, Pescopennataro, Vastogirardi e ad Agnone in mattinata qualche centimetro . Sulla stazione sciistica di Campitello Matese, frazione del Comune di San Massimo (Campobasso), sono caduti 10 centimetri di neve. Anche a Campobasso la neve ha imbiancato i tetti e la temperatura, stamattina attorno a zero gradi, è scesa di una decina di gradi rispetto a ieri.