Il Presidente Pallante convoca la seduta del Consiglio regionale alle ore 10.00 del 23 gennaio. Gli argomenti all'ordine del giorno

Campobasso, 22 gennaio 2024 – Il Presidente Quintino Pallante ha convocato per domani, martedi 23 gennaio, con inizio previsto per le ore 10.00, la prossima seduta del Consiglio regionale.

Questi gli argomenti iscritti all’odine del giorno:

N. 1 Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto "Provvedimenti in seguito all'annullamento da parte del Tar Molise della nomina dell'avv. Maria Calabrese a Consigliera di Parità della Regione Molise. Interrogazione al Presidente della Giunta Regionale;

N. 2 Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Romano, al Presidente della Regione, nonché all'Assessore regionale alle Politiche sociali, riferita al Reddito di residenza attiva per l'accesso al Fondo in favore di soggetti che vanno a risiedere nei comuni con popolazioni fino a 2000 abitanti (Prima Annualità);

N. 3 Interrogazione con risposta orale a firma dei consiglieri Greco e Primiani, ad oggetto "Tempi per installazione e messa in opera della Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) presso il P.O. di area disagiata San Francesco Caracciolo di Agnone, sostituzione impianto osmosi per il reparto salvavita della dialisi, messa in esercizio delle sale operatorie, presenza del pediatra e piena operatività della struttura in relazione ai dettami del D.M. 70/2015";

N. 4 Interrogazione con risposta orale, a firma dei Consiglieri Greco e Primiani, ad oggetto "Verifiche Nas ambulanza senza gomme antineve";

N. 5 Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Primiani, ad oggetto "Servizio 118. Trasporto direttore sanitario a mezzo ambulanza 118 ospedale Pescara".