PALLAVOLO, SERIE B NAZIONALE- EnergyTime Spike Devils Campione Dâ€™Inverno Nel Girone G

Un girone perfetto. Dodici gare affrontate, altrettanti successi. Trentasei parziali conquistati ed appena cinque ceduti. Sono arrivati così il titolo di campione d’inverno nel girone G della serie B di pallavolo maschile e la qualificazione al primo turno della Coppa Italia di cadetteria per gli EnergyTime Spike Devils Campobasso.

A Roma, al PalAurelio, i rossoblù hanno sbrigato la formalità Acli Saet in poco meno di ottanta minuti con un primo set di grande sostanza e poi giocando al ‘gatto col topo’ nei parziali successivi per quello che – per i rossoblù – è il sesto 3-0 consecutivo.

«Non siamo stati brillantissimi – ammette al termine il trainer Mariano Maniscalco – ma era una gara in cui contava fare i tre punti senza stare a considerare troppo l’aspetto estetico».

Questo risultato proietta i rossoblù così nel terzo gruppo di prima fase con i pugliesi del Grottaglie (leader del girone H) e i calabresi di Reggio (al vertice del girone I). Da classifica avulsa sono i reggini davanti a tutti con Campobasso al secondo posto e terzo il Grottaglie.

Così, domenica prossima (il 28 gennaio), ci sarà Grottaglie-Reggio Calabria, prologo alla sfida interna dell’EnergyTime Spike Devils Campobasso con gli jonici (già affrontati nella prima esperienza in B dei rossoblù) e probabilmente in previsione il 30 gennaio al Montini e poi la trasferta sullo stretto il 3 febbraio.

Da regolamento, le prime di ogni gruppo (gli altri due mettono in campo i gironi A-B-C uno, i C-D-E il secondo) e la migliore seconda tra le tre poule accederanno alla Final Four prevista tra il 27 ed il 30 marzo.

Di fatto – in questa prima fase – si vivrà anche una sorta di simulazione di quelli che saranno i playoff promozione per l’A3. «Vero, la formula è identica – concorda Maniscalco – e per noi sarà un test importante. Avremo una settimana per lavorare e studiare delle avversarie che troveremo davanti per la prima volta, perché in queste sfide i particolari saranno determinanti, considerando che, oltre alla posta, si alzano anche il livello e le qualità delle antago