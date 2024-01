Prefettura, siglato il protocollo di intesa per favorire l'inserimento socio lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale

Domani martedì 23 gennaio 2024 alle ore 15:30, presso la Prefettura di Isernia. verrà sottoscritto unitamente all'ANCL alla Scuola Edile del Molise, alle organizzazioni sindacali - HUTA CUL_ FILCA CISL E FENLAL Ull. — ed al Centro provinciale di Istruzione per gli adulti (CPIA di Isernia, iI "Protocollo di intesa per favorire l'inserimento socio lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale e altri cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità".

La finalità del protocollo d'intesa è favorire l'inserimento socio-lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale e altri cittadini stranieri in condizione di vulnerabilità tramite la promozione di percorsi formativi e opportunità di lavoro nel settore dell'edilizia_ I gestori dei Centri di prima e seconda accoglienza, CAS e progetti SAI, dislocati sul territorio provinciale e le Imprese edili locali svolgeranno un ruolo fondamentale per favorire al massimo il matching tra domanda e offerta di lavoro.