Ministro Piantedosi a Campobasso: Focus sulla Sicurezza e Premiazione del Concorso Scolastico “#ilvaloredelrispetto"

Il presidente della giunta regionale, Francesco Roberti, ha ricevuto questa mattina il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Un invito, come ha ricordato lo stesso ministro, che avevo richiesto sin dall’inizio della legislatura. Dopo aver presieduto il Comitato per la Sicurezza della provincia di Campobasso, il titolare del dicastero dell’Interno si è intrattenuto con la stampa molisana, presso la prefettura di Campobasso.

Nel corso dell’incontro il ministro ha evidenziato quali sono i fenomeni malavitosi che investono il territorio della provincia di Campobasso e le azioni da adottare per arginarli. In seguito, presso il Convitto Nazionale “Mario Pagano”, insieme al ministro Piantedosi, al Prefetto di Campobasso dott.ssa Michela Lattarulo e al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Prof.ssa Maria Concetta Chimisso, abbiamo presenziato alla premiazione del concorso scolastico “#ilvaloredelrispetto”.

Un concorso attraverso il quale, gli studenti molisani, hanno approfondito le tematiche della violenza sulle donne, argomento purtroppo di grande impatto e attualità. Per i lavori svolti sono stati premiati gli alunni dell’Istituto “Silvio Di Lalla” di Casacalenda, del Liceo Scientifico “Mario Pagano” e dell’ITAS “Pertini” di Campobasso.

Al termine della manifestazione e in ricordo della giornata trascorsa in Molise, al ministro Piantedosi, ho fatto dono della statua in bronzo del Guerriero Sannita, uno dei simboli della nostra millenaria storia.