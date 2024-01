Giornata Internazionale della Memoria: "Per non dimenticare" iniziativa ad Agnone promossa dalla Lega Nazionale Dilettanti Molise

In occasione della Giornata Internazionale della Memoria la Lega Nazionale Dilettanti per mantenere sempre viva la memoria nei giovani contro l’antisemitismo e la discriminazione razziale, segnerà questa Giornata con tante iniziative sul territorio italiano.

In particolare il Comitato Regionale Molise della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di promuovere una giornata di riflessione per non dimenticare la tragedia dell’olocausto e della deportazione degli ebrei nei campi di concentramento, sabato 27 gennaio alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Agnone (IS). Nello stesso comune della provincia di Isernia sorgeva un campo di internamento durante la Seconda Guerra Mondiale. In questo ed altri luoghi sparsi per l’Italia (Bojano, Prignano, Tossicia, Pedasdefogu, Bolzano…) sono stati detenuti rom e sinti, rastrellati in Italia e poi in parte deportati nei campi di sterminio. Proprio ad Agnone lo Stato Italiano istituì, il 14 luglio 1940 un campo di concentramento, l’ex convento San Bernardino, un luogo di detenzione per ebrei, rom, sinti e cittadini di nazioni nemiche. Un anno dopo, divenne – questa la dicitura del Ministero dell’Interno – “campo di concentramento per zingari” con una capienza da 150 persone.

Alla fine della guerra fu adibito a convitto e, dal 1970 ad oggi, a casa di riposo per anziani. Ospiti e relatori del momento di riflessione il Prof. Francesco Mazziotta che racconterà la tragedia di quei terribili anni e la Prof.ssa Paola De Simone che da alunna dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Agnone nell’ A.S. 2000/2001 ha collaborato nella raccolta della documentazione e delle testimonianze del libro: I campi di concentramento nel Molise. San Bernardino e i confinati politici ad Agnone curato dal prof. Francesco Paolo Tanzj. Prenderanno parte all’evento Autorità Istituzionali locali e regionali unitamente ad Autorità Religiose e Sportive.