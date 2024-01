Congresso a Agnone del Circolo PD "Libero Serafini", aperto al pubblico il 3 febbraio

"Il Circolo PD "Libero Serafini" di Agnone, intestato al martire della Repubblica napoletana del 1799, invita i suoi iscritti, i simpatizzanti, i rappresentanti regionali del partito e quelli nazionali al proprio Congresso, aperto al pubblico.



L'appuntamento è per sabato 3 febbraio, dalle 17:00 presso la sala di Palazzo Bonanni, nel centro storico di Agnone.



Viviamo tempi difficili, dolorosamente e incomprensibilmente segnati da guerre assurde, genocidi e derive sovraniste, mentre dovremmo concentrarci su giustizia sociale, sanità e istruzione. Vogliamo difendere quell'anima più ideologica del nostro Partito e lavorare con tenacia per proposte riformiste e identitarie su tutti i livelli.



Il congresso del 3 febbraio, quindi, non sarà solo l'elezione del segretario ma occasione di analisi e rafforzamento del rapporto con i cittadini. Insieme ai rappresentanti regionali e nazionali, ragioneremo sul futuro del Partito, delle realtà locali e di quella Nazionale. Fra questi, saremo felici di dialogare con la rappresentante della Segreteria Nazionale Marta Bonafoni, Coordinatrice nazionale segreteria PD."