Nome valdostano, origini capracottesi: il campione azzurro Benjamin Jacques Alliod

Benjamin Jacques Alliod, classe 2000, è un campione di sci alpino dell’Esercito Italiano. Ha un nome valdostano ma origini capracottesi. È figlio dell’ex campionessa azzurra di sci alpino, Giulia Paglione, ed è il trisnipote del Cav. Giovanni Paglione, fondatore e primo presidente del glorioso Sci Club Capracotta.

Nella stagione 2020-21 ha vinto il Gran Premio Italia di velocità conquistando la prestigiosa maglia della nazionale giovanile italiana. Nella stagione 2023-2024, è stato promosso nella squadra dei velocisti azzurri in Coppa del Mondo.

E i risultati non si sono fatti attendere. Nella prima prova cronometrata della discesa di Zermatt-Cervinia dello scorso novembre, Benjamin si è preso le luci della ribalta terminando la sua prova al secondo posto a soli 32 centesimi dalla vetta nonostante fosse partito con il pettorale numero 68. La gara vera e propria è stata poi annullata a causa del forte vento. E, così, il giovane azzurro ha dovuto aspettare il 14 dicembre per esordire in Coppa del Mondo di sci alpino nella discesa libera sprint in Val Gardena, che recuperava proprio la gara annullata a Zermatt-Cervinia. Con un tempo di un minuto, 24 secondi e 88 centesimi, si è classificato ad appena un decimo dalla zona punti. Lo scorso 22 gennaio, Benjamin ha conquistato un ottimo sesto posto, primo tra gli azzurri, nel SuperG che ha aperto la tappa di Coppa Europa di Tarvisio in provincia di Udine facendo registrare un ritardo di appena 69 centesimi nei confronti del vincitore, l’austriaco Vincent Wieser.

«Benjamin è ancora molto giovane. Ha tempo per crescere ancora. Mi auguro che si sposti su specialità più tecniche così ci sono meno rischi che si possa fare male…», dice sorridendo, con cuore di mamma, Giulia Paglione.

Noi inviamo a Benjamin un grosso in bocca al lupo per una carriera ricchissima di successi e oggi, in particolare, i nostri più affettuosi auguri di buon compleanno.

Lo aspettiamo per un brindisi a Capracotta ovviamente in quello Sci Club che il suo illustre antenato Giovanni Paglione ha contribuito a fondare nel lontano 1914 e che mantiene ancora viva con grandissimi risultati la passione per gli sport invernali nella nostra comunità.