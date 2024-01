Al Civitelle di Agnone si disputerÃ  la finale regionale della COPPA ITALIA DILETTANTI 2023/2024

Il Comitato Regionale Molise ha annunciato che la tanto attesa finale regionale della COPPA ITALIA Dilettanti si svolgerà il 4 febbraio 2024. L'emozionante evento avrà luogo sul neutro terreno di Agnone, presso il campo "Civitelle" di Viale Castelnuovo, con fischio d'inizio alle ore 14.30. Le squadre in campo saranno l'A.S.D. Aurora Alto Casertano e dell'A.S.D. U.S. Venafro,

La partita si svolgerà in due tempi da 45 minuti ciascuno, con la possibilità di tempi supplementari di 15 minuti ciascuno nel caso in cui la parità persista al termine dei regolamentari. In caso di ulteriore parità, il destino delle squadre sarà deciso attraverso i tiri di rigore, con la possibilità di tiri di rigore ad oltranza se necessario, seguendo le norme della Regola 10 delle Regole del Giuoco del Calcio.

Un elemento di novità in questa competizione è l'obbligo imposto alle squadre partecipanti di schierare, dall'inizio e per tutta la durata delle partite, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 2003 in poi e uno nato dal 1° gennaio 2004 in poi. Questa regola mira a promuovere la partecipazione dei giovani talenti nelle fasi cruciali della competizione.

La tensione sarà palpabile durante l'incontro, con entrambe le squadre determinate a vincere non solo per il prestigio locale, ma anche per guadagnare il pass per la fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, in programma a partire dal 14 febbraio 2024.

La squadra vincitrice della finale regionale avrà l'onore di rappresentare il Molise nella fase nazionale, affrontando la vincente del Comitato Regionale Abruzzo. Sarà una sfida avvincente che potrebbe aprire le porte per un percorso entusiasmante nel panorama calcistico nazionale.

.