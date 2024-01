Condannato per usura. I Carabinieri gli confiscano un terreno

Nel 2010 i militari della Compagnia Carabinieri di Isernia, a conclusione di una articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Isernia, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Isernia, trassero in arresto quattro soggetti residenti ad Isernia per i reati di Estorsione e Usura. I sodali presero di mira alcune persone del capoluogo alle quali avevano prestato delle somme di denaro e riuscirono, tramite minacce ed altri metodi intimidatori, a farsi consegnare fino a dieci volte il valore del debito. Nel corso del dibattimento il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Isernia ha svolto accurate indagini economico-patrimoniali nei confronti degli imputati allo scopo di individuare consistenze idonee a risarcire i danni. In questi giorni, dopo la condanna definitiva, il Nucleo Investigativo ha proceduto alla confisca e all’attribuzione al patrimonio dello Stato, di un terreno che era nelle disponibilità di uno dei condannati.