Leonardo Carnevale eletto Sindaco del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Capracotta: Un esempio di democrazia giovanile

Presso il Comune di Capracotta, si è tenuta un'importante assemblea che ha visto l'elezione del nuovo Sindaco del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. Un evento significativo che ha portato alla nomina di Leonardo Carnevale come rappresentante della giovane comunità, con l'incarico di guidare il consiglio per il prossimo anno. Affiancato da Matteo Comegna, che ricoprirà il ruolo di vicesindaco, Carnevale si prepara a svolgere un ruolo chiave nella promozione della partecipazione e dell'impegno civico tra i giovani

Il commento del sindaco Candido Paglione:

“Il nuovo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Capracotta ha eletto il proprio sindaco che resterà in carica per un anno. Si tratta di Leonardo Carnevale, che sarà affiancato da Matteo Comegna, nel ruolo di vicesindaco. Una bella lezione di democrazia, dove i ragazzi sperimentano la condivisione dei progetti e delle scelte e assumono l’impegno civico come un dovere nei confronti di ciò che appartiene a tutti. Il nuovo civismo, infatti, deve partire anche dai ragazzi proprio per cominciare a maturare l’idea di “fare insieme” e di guardare all’interesse della comunità. Il neo sindaco dei ragazzi ha ringraziato i suoi elettori e si è detto pronto a promuovere le istanze del plesso scolastico e a collaborare con l’Amministrazione comunale.”