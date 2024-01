SanitÃ : Iorio, se chiude Emodinamica a Isernia mi dimetto

L'ex presidente della Regione Michele Iorio minaccia di dimettersi dalla carica di assessore regionale alla sanità per la vicenda della possibile chiusura di Emodinamica al Veneziale con un accorpamento al Cardarelli di Campobasso alla luce di quanto previsto nella bozza del nuovo Programma operativo della sanità molisana, bozza varata nei giorni scorsi dalla struttura commissariale.

"Credo sia stata una svista - dice Iorio in una intervista all'emittente televisiva locale Tvi -. E' un tentativo che non si giustifica in alcun modo. L'ospedale di Isernia senza Emodinamica non avrebbe più nulla da fare o da dire. La questione è molto seria e il Piano va corretto in quella parte".

Per questo l'ex governatore sollecita un intervento del Consiglio e della Giunta regionale.