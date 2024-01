ArTaMo Arte Talenti e Moda: Nuova sfida contro la violenza di genere in collaborazione con MEE TOO.

L'associazione APS ARTAMO Arte Talenti e Moda ha accettato l'ennesima sfida contro la violenza di genere.

E così , dopo il recente e interessante incontro tra l'associazione MEE TOO e APS ArTaMo, è stata condivisione a prima vista!



APS ArTaMo Arte Talenti e Moda, ormai nota per le tantissime iniziative a sfondo sociale e di valorizzazione del territorio, ha accettato con entusiasmo di sostenere immediatamente il progetto nato dalla collaborazione tra l’Associazione Metoo e l’Associazione Viva Vittoria (ideatrice dell’iniziativa) che condivide ed esalta i nostri stessi scopi sociali.

"Coinvolgeremo tutti nostri talenti, le nostre donne e quelle vicine alla ns associazione, per rendere possibile e partecipare fattivamente, ancora una volta, ad una iniziativa dedita alla lotta contro la violenza di genere" affermano le donne del Direttivo con determinazione e orgoglio! La sfida sta nel raccogliere e/o realizzare i coloratissimi quadrati di maglia che daranno vita alle caratteristiche coperte che saranno in mostra il 23 e 24 novembre 2024 in Piazza Andrea d’ Isernia, ad Isernia!

ArTaMo ringrazia il caro amico Pasqualino De Mattia, Presidente dell'associazione MEE TOO, per la fiducia, la stima reciproca e l'invito alla partecipazione ad una iniziativa che, anche quest'anno, condividerà con la massima determinazione! Il punto di raccolta di APS ArTaMo ARTE TALENTI E MODA è in corso Bucci presso la Deeb creazioni o anche attraverso raccolta diretta contattando una delle Consigliere del Direttivo, costituito da Daniela Del Gobbo, Tania Gentile, Stefania Di Claudio e Beatrice Matalone.