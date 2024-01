Corso di primo soccorso a Agnone in memoria di Mario Scampamorte

Nel pomeriggio del 27 gennaio, Palazzo Bonanni ad Agnone è stato il palcoscenico di un gesto di grande sensibilità e generosità, che ha coinvolto circa trenta partecipanti, per lo più giovani. Il motivo di questo incontro è stato un corso di operatore BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) dedicato agli interventi di soccorso per adulti, bambini e lattanti.

L' iniziativa, in collaborazione con il comune di Agnone, è stata organizzata dalla "Salvamento Agency Emergenza" distaccamento di Lanciano, ha visto la partecipazione attiva di Gianni Camiscia e Maria Grazia, abili operatori che hanno condotto le lezioni teoriche e pratiche del corso. Gli insegnamenti hanno riguardato le manovre di disostruzione delle vie aeree e l'utilizzo del defibrillatore, strumento fondamentale in caso di emergenze cardiache.

Questo corso, oltre ad essere un momento di formazione essenziale per la comunità, è stato anche l'occasione per la donazione di un defibrillatore alla cittadinanza. Un gesto di notevole importanza e valore che proviene dalla Signora Nicolina Rossi, la quale ha voluto dedicare questo atto di generosità alla memoria del figlio Mario Scampamorte.

Mario, un giovane infermiere di 27 anni, perse la vita il 12 luglio 2021 in un tragico incidente stradale mentre si dirigeva al lavoro in moto presso l'ospedale di Casoli in un reparto per malati di Covid 19.. Questa iniziativa è un modo tangibile per onorare la sua memoria, mettendo in campo risorse utili per la sicurezza e il soccorso della comunità.

Il corso, conclusosi con successo, ha consegnato ai partecipanti un attestato di abilitazione all'uso del defibrillatore, una certificazione riconosciuta su tutto il territorio nazionale. L'evento ha dimostrato quanto sia importante unire la formazione alla disponibilità di strumenti salvavita per garantire la massima prontezza e competenza in caso di emergenze. La comunità di Agnone esprime profonda gratitudine alla Signora Nicolina Rossi per questo gesto di altruismo e memoria che contribuisce a rendere la città più sicura e preparata a fronteggiare situazioni critiche.