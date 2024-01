Aldo Patriciello il 2 febbraio renderÃ  nota la sua nuova collocazione politica in vista delle Elezioni Europee

Il quartier generale di Aldo Patriciello è in fermento, con tutti i preparativi pronti per l'annuncio ufficiale della sua nuova collocazione politica in vista delle prossime Elezioni Europee. L'evento tanto atteso sarà svelato durante un incontro pubblico programmato per il 2 febbraio alle 18 presso l'Hotel Dora.

L'eurodeputato, noto per essere stato un costante "campione" di preferenze nel collegio elettorale del sud Italia, ha tenuto la nazione con il fiato sospeso dopo la pubblicazione di una foto su Facebook che ha anticipato la data dell'evento e scrive:

"Il prossimo 8 e 9 giugno si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo.

Ho qualcosa da dirvi al riguardo: l’appuntamento è per venerdì 2 febbraio a Pozzilli , presso l’Hotel Dora.

Perché il viaggio più bello è quello che si fa con gli amici di sempre. Vi aspetto!"

Tutti i riflettori sono ora puntati su Patriciello, in attesa di scoprire con quale partito scenderà in campo per il rinnovo del Parlamento Comunitario.

Le voci più insistenti, diffuse dalla stampa nazionale, indicano la possibile adesione alla Lega di Salvini, ma solo il prossimo 2 febbraio Patriciello scioglierà ogni dubbio e risponderà alle domande dei suoi sostenitori e della stampa.

L'attesa è palpabile non solo nel quartier generale, ma anche a livello nazionale, considerando la capacità di Patriciello di influenzare significativamente le percentuali in ogni partito, grazie alla sua costante popolarità nel sud Italia.