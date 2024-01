Consiglio Regionale: Approvata mozione per revocare delibera Asrem sulla difesa dell'immagine aziendale

Nella seduta odierna del Consiglio regionale di Campobasso, è stata approvata a maggioranza una mozione a firma del Consigliere Massimo Romano, che ha anche illustrato il provvedimento all'Aula. La mozione, avente ad oggetto la "Revoca immediata della Deliberazione del Direttore Generale Asrem n. 923 del 21-11-2023", riguarda il conferimento di un incarico professionale di difesa dell'immagine e del buon nome dell'azienda sanitaria regionale.

La mozione prende atto che tale delibera potrebbe apparire come un "avvertimento" diretto a cittadini, utenti e organi di stampa, con l'obiettivo di inibire o condizionare il libero esercizio del diritto di critica e di cronaca nei confronti dell'organizzazione sanitaria regionale e dell'efficienza dei servizi pubblici sanitari. In risposta a ciò, il Consiglio regionale impegna il Presidente della Regione e la Giunta a richiedere urgenti chiarimenti alla Asrem riguardo alle finalità della delibera e ad invitare formalmente l'azienda ad annullare e/o revocare immediatamente il provvedimento in questione.