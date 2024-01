Emodinamica allâ€™ospedale â€˜Venezialeâ€™ di Isernia: Roberti conferma la sua attivitÃ  e prospetta il potenziamento

Il servizio di Emodinamica presso l'ospedale 'Veneziale' di Isernia non sarà soppresso, conferma il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Ing. Francesco Roberti. Dopo le preoccupazioni iniziali, la Regione ha lavorato intensamente per garantire la prosecuzione di questa importante attività medica, intervenendo direttamente presso il tavolo tecnico a Roma.

Il tavolo ministeriale di oggi ha portato buone notizie, grazie agli sforzi congiunti dei commissari e del Presidente Roberti. Sebbene al momento non sia possibile inserire il laboratorio di Emodinamica di Isernia nel piano di emergenza, ciò è dovuto a carenze di personale che impediscono la copertura h 24 e la soddisfazione dei requisiti minimi previsti dai Ministeri.

Attualmente, il servizio è stato accorpato all'Emodinamica di Campobasso, rimanendo aperto nei limiti delle risorse disponibili. Il Presidente Roberti ha assicurato che si stanno attivando le procedure concorsuali per nuovi emodinamisti, con l'obiettivo di potenziare ulteriormente il servizio e includerlo nel piano emergenziale. Non appena saranno raggiunti i parametri necessari, il servizio di Emodinamica presso l'ospedale 'Veneziale' entrerà a far parte a pieno titolo della rete di emergenza regionale.