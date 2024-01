Consiglieri Comunali di Agnone: Liquidazione gettoni di presenza per il 2022 confermata a â‚¬15,47

Nel corso del Consiglio Comunale di Agnone, tenutosi il 29 aprile 2023, è stata approvata la delibera nr.17 che conferma l'importo lordo dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali per l'anno 2022. Secondo quanto stabilito, ogni consigliere ha diritto a un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e alle Commissioni.

L'importo stabilito è di €15,47, e tale decisione è stata presa durante l'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2023/2025. Questo importo rappresenta il compenso lordo che spetterà a ciascun consigliere comunale per la sua partecipazione alle attività istituzionali nel corso dell'anno.

Tuttavia, è importante sottolineare che non sono conteggiate nel calcolo delle indennità le partecipazioni alla Conferenza dei Capigruppo, poiché tali incontri non maturano il diritto al gettone di presenza.

Inoltre, i gettoni di presenza sono riservati ai Componenti non assessori del Consiglio Comunale di Agnone per le presenze effettive alle sedute consiliari valide nel corso dell'anno 2022.

La determina in oggetto cosi recita: D E T E R M I N A 1. DI LIQUIDARE e PAGARE, per quanto in narrativa, ai sensi dell’art.82 –2° comma- del Decreto Legislativo nr.267/2000, i gettoni di presenza ai Componenti non assessori per presenze effettive alle sedute consiliari valide, relativamente all’anno 2022, come di seguito indicato: