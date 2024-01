Festa Derr'Accaseat ad Agnone: Dopo tre anni di stop a causa del Covid, torna l'atteso evento

Nel cuore di Agnone, un evento tanto atteso sta per riportare gioia e festa nelle vite della comunità locale. Dopo tre lunghi anni di interruzione a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19, la 46^ Edizione della "Festa Derr'Accaseat" è pronta a fare il suo ritorno trionfale il prossimo 24 febbraio, presso il suggestivo Teatro Italo Argentino.

Questa celebrazione, che ha una lunga tradizione nella storia della cittadina, ha dovuto affrontare molte sfide nel corso degli anni, ma nulla è stato più impattante dell'inaspettato stop dovuto alla pandemia. La comunità quest'anno ha deciso di rinnovare lo spirito di condivisione e divertimento che caratterizza tale evento

Il Teatro Italo Argentino, un luogo carico di storia e fascino, sarà l'epicentro di questa magica serata di gala. Gli organizzatori promettono un evento indimenticabile, con una varietà di attività e intrattenimenti che soddisferanno ogni gusto. La serata sarà caratterizzata da spettacoli,, musica per ballare e sorprese che renderanno l'atmosfera ancora più magica.

“Quest'anno abbiamo voluto rendere la Festa degli Accaseati”un evento speciale, un'occasione per celebrare la forza e la resilienza della nostra comunità. Dopo tutto ciò che abbiamo passato, vogliamo riunirci e creare ricordi positivi che dureranno per anni", ha dichiarato il presidente del comitato promotore, Bruno Carlomagno

La partecipazione a questa straordinaria serata è aperta a tutti, e gli organizzatori consigliano caldamente di prenotarsi in anticipo per garantirsi un posto in questa festa attesa da così tanto tempo. I biglietti sono disponibili presso i punti vendita locali.

Quindi, preparatevi per una serata di puro divertimento e allegria, un momento in cui la comunità di Agnone si riunirà per celebrare insieme la rinascita della Festa “Derr' Accaseat”