Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari a Campobasso: Calendario Sedute Monotematiche su SanitÃ  e Autonomia Differenziata

Campobasso, 1° febbraio 2024 - Presieduta dal Presidente Quintino Pallante, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari si è riunita oggi a Campobasso. Durante l'incontro, il Presidente Pallante ha ribadito l'importanza di rispettare i tempi previsti dal Regolamento consiliare per decidere le date delle due sedute monotematiche richieste da alcuni Consiglieri, incentrate sulla sanità e sull'autonomia differenziata.

Dopo una sintesi delle posizioni espresse dai vari Consiglieri, tra cui Romano, Greco, Salvatore, Di Pardo, il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Niro e il Presidente della Quarta Commissione Cavaliere, il Presidente Pallante ha stabilito che la seduta monotematica sulla sanità, con discussione su tutti gli atti di indirizzo in materia, si terrà il 14 febbraio. Questa seduta seguirà l'audizione prevista per il 12 febbraio della Quarta Commissione, incaricata dal Consiglio, del Commissario e del Sub Commissario per il rientro dal disavanzo sanitario.

Per quanto riguarda l'autonomia differenziata, è stata fissata la seduta monotematica per il 20 febbraio, durante la quale verranno inclusi tutti gli atti di indirizzo relativi a questa tematica.

Il Consigliere Greco ha inoltre auspicato l'adozione di un atto da parte del Consiglio regionale che coinvolga direttamente la Presidenza dell'Assemblea, tutti i Capigruppo e i Consiglieri di maggioranza e minoranza per sostenere ufficialmente la candidatura di Agnone a Capitale della Cultura. La proposta ha suscitato l'interesse unanime dei presenti.