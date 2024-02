Trionfo a Pozzilli: Patriciello entra nella Lega, Salvini apre la campagna europea 2024

Migliaia di persone erano presenti oggi 2 febbraio all' Hotel Dora a Pozzilli , vecchi e nuovi amici di Aldo Patriciello hanno partecipato con entusiasmo all' apertura della campagna elettorale in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024. La serata ha rivestito una particolare importanza con la celebrazione ufficiale dell'ingresso di Patriciello nella Lega di Matteo Salvini, il quale ha preso parte all'evento insieme all'onorevole Lorenzo Cesa e al governatore Roberti, conferendo all'occasione un carattere di rilevanza nazionale.

Tra i partecipanti, anche il presidente Anci Molise, Pompilio Sciulli insieme ai tanti politici, sindaci, consiglieri regionali, assessori e consiglieri comunali, tra cui Vincenzo Scarano di Agnone. Dopo 15 anni di impegno con Berlusconi e Forza Italia, l'eurodeputato molisano ha annunciato il suo passaggio alla Lega attraverso un evento politico e mediatico di grande impatto.

Lo slogan scelto da Patriciello, "Si parte", ha sottolineato il significato di un nuovo inizio. La Lega, ambiziosa e determinata, mira a sfondare anche al Sud, affidandosi al politico che ha ottenuto risultati eccezionali alle elezioni europee precedenti.

Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, ha confermato tutti gli impegni presi in Molise come Ministro delle Infrastrutture. Ha ribadito l'attenzione massima per la regione e ha confermato gli impegni presi, inclusa la riapertura del ponte Sente, fondamentale arteria viaria che collega il Molise con l'Abruzzo.

La campagna elettorale della Lega si apre in Molise con determinazione ed entusiasmo