Agnone si unisce a Viva Vittoria: Donne immigrate e volontari contro la violenza sulle donne

Nel cuore di Agnone sta prendendo forma un'iniziativa di grande rilevanza sociale. Il progetto nazionale "Viva Vittoria", ideato per contrastare la violenza contro le donne attraverso una potente opera relazionale condivisa, ha conquistato anche la partecipazione attiva delle donne di Agnone.

Promosso dall'Organizzazione di volontariato 'MeToo', il progetto Viva Vittoria ha l'ambizioso obiettivo di raccogliere fondi destinati alla lotta contro la violenza sulle donne. Nato a Brescia nel novembre 2015, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il progetto ha coinvolto uomini e donne nella realizzazione di migliaia di coperte che hanno decorato piazza Vittoria per quattro giorni.

In Molise l'iniziativa è stata abbracciata con entusiasmo dall'Organizzazione di Volontariato 'MeToo', guidata da Pasqualino De Mattia. Numerose donne del luogo sono attivamente coinvolte nella creazione di coloratissimi quadrati di lana, seguendo la pratica di Brescia e in collaborazione con il Sai del comune di Agnone, sono state coinvolte nel progetto le donne immigrate che stanno contribuendo alla realizzazione di queste "mattonelle"

I quadrati, grandi 50 per 50 centimetri. realizzati a ferri o all'uncinetto, saranno firmati con il nome dell'autore. Attraverso il sapiente lavoro di cucitura con il filo, verranno assemblati per creare coperte che, oltre a rappresentare un simbolo tangibile di unità, contribuiranno concretamente alla raccolta fondi per la lotta contro la violenza sulle donne.

Agnone, con il suo impegno attivo in questo progetto, dimostra che la comunità locale è pronta a combattere insieme contro ogni forma di violenza di genere. L'unione di forze, la creatività delle donne coinvolte e la solidarietà condivisa sono gli elementi chiave che rendono il progetto Viva Vittoria un segno tangibile di speranza e cambiamento nella lotta contro la violenza sulle donne.