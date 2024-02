Un passo avanti per la stabilitÃ  del personale sanitario nel Molise: Cisl FP plaude alla Riprogrammazione del Fabbisogno di Infermieri

La Cisl FP accoglie con favore la deliberazione numero 97 del 2 febbraio 2024 a firma del Direttore Generale dell’ Asrem, riguardante la riprogrammazione del fabbisogno di personale del profilo professionale di infermiere che consente di adeguare le piante organiche, dando stabilità ai professionisti sanitari che da quasi tre anni garantiscono l’assistenza nelle corsie e nei servizi delle strutture sanitarie regionali. La Cisl, sindacato che da sempre ha sostenuto la stabilizzazione di tutte le figure professionali che si sono mostrate risorsa indispensabile per il nostro sistema sanitario, già all’indomani delle prove concorsuali svolte a Roma nell’Aprile 2022 con nota prot. 311 del 10 Maggio 2022 aveva sollecitato Regione, Struttura Commissariale e Asrem, a indire le procedure di stabilizzazione secondo il Decreto legge 75/2017e S.M.I. e Decreto legge 234/2021 e S.M.I.

La Cisl FP invita la Struttura Commissariale della Sanità della Regione Molise a una rapida approvazione della riprogrammazione del fabbisogno 2022/24 di personale del profilo professionale di infermiere proposta dall’azienda sanitaria, al fine di contrattualizzare prima delle imminenti scadenze dei contratti a tempo determinato il personale che tanto ha dato alla nostra sanità soprattutto nel periodo della pandemia da COVID-19.

Inoltre, detto sindacato ritiene urgente l’istituzione di un tavolo di contrattazione per predisporre il piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/26, al fine di predisporre le assunzioni di tutti i profili professionali al fine di garantire alla popolazione molisana i LEA e applicare la MISSIONE 6 del PNRR che prevede l’apertura delle case della salute che hanno bisogno di personale e non possono restare contenitori vuoti. Si sottolinea che la decisione della stabilizzazione degli infermieri non solo rafforza il comparto infermieristico, ma riconosce il loro valore fondamentale nel Team multidisciplinare dell’assistenza.

Questo quanto dichiarato dal Coordinatore Delle Professioni Sanitarie Cisl FP Abruzzo Molise Bruno Delli Quadri e dal Segretario Generale Cisl FP Abruzzo Molise Vincenzo Mennucci