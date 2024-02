Molise Pride 2024 a Isernia: Celebrazione dell'orgoglio e lotta contro le discriminazioni

L'appuntamento per la quarta edizione del Molise Pride sarà ad Isernia il 13 luglio.



Per la prima volta il Pride approda nel capoluogo di provincia pentro, dove proprio nel 2016 nacque Arcigay Molise.



Sarà un'occasione unica per celebrare l'orgoglio delle persone LGBT e allo stesso tempo combattere per i diritti e contro le discriminazioni. Proprio ad Isernia è inoltre presente una delle due sedi del centro Molise LGBT che quotidianamente, insieme alla sede di Campobasso, accoglie casi di discriminazione.



Così in una nota Luce Visco, Presidente Arcigay Molise