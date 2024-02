Inquinamento ambientale : Il video del Signor Luciano Lomolino sulla raccolta "Differenziata dell' incivile"

In previsione di una riunione pubblica sulla raccolta differenziata ad Agnone che si terrà presso il Teatro Italo Argentino, giovedi' otto febbraio alle ore 17.30, il signor Luciano Lomolino ha deciso di dare un suo piccolo contributo in chiave ironica, per combattere la differenziata selvaggia.

L'incivile in questione sembra seguire un particolare calendario per la sua "differenziata selvaggia". Dal Vallone del Cerro il lunedì, alla Via Panoramica il martedì, passando per Femmina Morta il mercoledì, Malpasso il giovedì, e Circonvallazione di San Pietro il venerdì.

Sorprendentemente, il sabato e la domenica sono dedicati al riposo dall'attività di smaltimento dei rifiuti. Lomolino nel suo video ci mostra i rifiuti abbandonati in una zona nei pressi di Agnone. Ma tali incivili comportamenti interessano l'intero agro agnonese