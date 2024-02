Picchia la giovane compagna incinta, in carcere trentenne

Picchiava in casa la giovane compagna incinta, è finito quindi in carcere con l'accusa di maltrattamenti un trentenne, arrestato dai Carabinieri di Termoli (Campobasso) in esecuzione di ordinanza custodia cautelare del Gip del Tribunale di Larino (Campobasso).

Il provvedimento fa seguito a indagini condotte dai militari della Compagnia di Termoli tra la fine del 2023 e l'inizio del nuovo anno.

Sono stati accertati comportamenti violenti dell'uomo, la ragazza ha riportato lesioni con problemi per la gravidanza.