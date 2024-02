Riqualificazione dell'area verde dello Chalet: Giochi, fitness e campo di bocce

I lavori sono partiti nell'area verde nei pressi del famoso locale denominato “Lo Chalet”, che ha ospitato e fatto divertire per lunghi anni, migliaia di giovani di Agnone e provenienti da tutto l'Alto Molise. Adesso il locale è chiuso e finora il comune di Agnone non è riuscito a trovare un imprenditore disponibile alla gestione dopo due bandi di gara andati inevasi.

Dai rumors si apprende che ultimamente è giunta al comune una richiesta per la gestione da parte di un imprenditore, ma se sono rose fioriranno. Al momento si è partiti per riqualificare l'area verde circostante, un posto magnifico a lungo tenuto nel degrado assoluto. Oltre allo sfalcio dell'erba, è stato riportato in superficie il campo di bocce per lunghi anni ricoperto dalle erbacce.

Inoltre, il consigliere Petrecca, che sta seguendo i lavori, afferma che saranno installati giochi per i bambini e attrezzature per il fitness. I lavori prevedono un impegno di spesa di 30mila euro, fondi del PNRR finalizzati alla riqualificazione del verde nei comuni. Pertanto, quell'area, un tempo molto ambita per trascorrere il tempo libero o praticare sport, con il rifacimento del palazzetto dello sport potrebbe ritornare agli antichi splendori.