Agnone: Approvato il Regolamento per la lotta agli impianti pubblicitari selvaggi

Il Consiglio Comunale di Agnone ha approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari per il territorio comunale. La decisione è stata presa considerando le normative vigenti e l'esigenza di regolamentare l'installazione di mezzi pubblicitari esterni e degli impianti per le affissioni, tenendo conto delle diverse zone del territorio, delle esigenze sociali ed economiche, nonché della tutela ambientale, paesaggistica e della circolazione e del traffico. Da quanto si apprende nel comune di Agnone non c'era traccia di un regolamento del settore, pertanto si rischiava una gestione individualistica e selvaggia delle affissioni pubblicitarie e altrettanto per le insegne.

Il Piano Generale, elaborato con parere favorevole della competente 1^ Commissione Consiliare, è stato predisposto grazie agli sforzi del consigliere PETRECCA Mario, come sottolineato dal sindaco Daniele Saia nel suo intervento, e dei membri della Commissione che hanno contribuito all'esame e alla definizione dello stesso, stabilendo regole generali valide per tutti . “Necessario avere un quadro regolamentare per gli impianti pubblicitari nel territorio comunale, al fine di recuperare gli introiti e garantire il rispetto delle normative," ha rimarcato il consigliere Petrecca nel suo intervento

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, è stato applicato a partire dal 1° gennaio 2024.