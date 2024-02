Agnone: Allarme per la Raccolta Differenziata sotto il 65% - Campagna di sensibilizzazione in corso

Oggi si è svolto un incontro di grande interesse presso il Teatro Italo Argentino di Agnone, dove l'argomento principale è stato la raccolta differenziata nella città. Ciò che emerge è che, nonostante Agnone abbia iniziato come esempio virtuoso, recentemente sembra non rispettare appieno le regole. I dati attestano questa ipotesi: la percentuale di raccolta differenziata è scesa al di sotto del 65% del totale dei rifiuti urbani, con un trend in ulteriore diminuzione.

Per affrontare questa situazione, l'azienda Smaltimenti Sud, del Gruppo Valerio, in collaborazione con il Comune di Agnone, ha deciso di agire prontamente e ha lanciato una vasta campagna informativa denominata "Se ti manca il respiro... è ora di cambiare aria". Questa campagna include una serie di iniziative mirate a sensibilizzare la popolazione, partendo dalle scuole, le assemblee cittadine, le visite guidate e i festival dedicati ai bambini.

In aggiunta, verranno adottate misure deterrenti per contrastare lo smaltimento illegale e l'abbandono dei rifiuti, che stanno causando gravi conseguenze soprattutto nelle campagne circostanti. Tra queste misure ci saranno anche l'utilizzo di foto trappola. I cittadini saranno costantemente informati su eventuali modifiche, aggiornamenti, informazioni utili, tramite i social media, le app, i mezzi di comunicazione di massa, la stampa e i siti web aziendali e comunali

È importante sottolineare che l'uso dei sacchi neri è severamente proibito e non verranno raccolti dagli operatori dell'azienda. È necessario un impegno collettivo per invertire questa tendenza e preservare l'ambiente per le generazioni future.