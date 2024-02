Comandante stazione dei Carabinieri di Castel del Giudice ferito in gravi condizioni in incidente con trattore: ricoverato a Sulmona

CASTEL DI SANGRO. È ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Sulmona il comandante della Stazione dei Carabinieri di Castel del Giudice rimasto ferito nell’incidente stradale accaduto ieri sera lungo la Statale 652, in territorio di Castel di Sangro, a una manciata di chilometri dal confine con la provincia di Isernia.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei militari della Compagnia di Castel di Sangro nello scontro, parecchio violento, sono rimasti coinvolti un trattore e l’auto su cui viaggiava il militare 49enne.

Scattato l’allarme, la macchina dei soccorsi si è presto messa in moto. Sul posto le ambulanze del 118. Il 49enne è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale di Sulmona, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata.

Meno gravi le condizioni dell’uomo alla guida del trattore che è stato trasportato presso l’ospedale di Castel di Sangro.