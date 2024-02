Assostampa e Ordine Giornalisti Molise alle amministrazioni locali: Rispettate la legge negli uffici stampa

CAMPOBASSO. Uffici stampa pubblici: nei prossimi giorni Assostampa e Ordine dei Giornalisti avvieranno “una capillare azione informativa nelle amministrazioni locali del Molise, onde evitare spiacevoli ricorsi e contenziosi”. Lo annunciano i presidenti Giuseppe Di Pietro e Vincenzo Cimino. “La comunicazione pubblica è regolata dalla Legge 150/2000 e successive norme, che prevede due ruoli fondamentali. Il portavoce è la figura politica di fiducia dell’amministrazione, svolta anche a titolo gratuito, che parla in prima persona in nome e per conto del vertice dell’ente – ricordano i vertici di Odg e Asm in una nota congiunta – L’ufficio stampa, invece, elabora e dirama i comunicati, ha i rapporti con i media e non è di natura fiduciaria.