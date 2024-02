Ospedale Caracciolo: Da lunedÃ¬ 12 febbraio i pasti saranno preparati ad Agnone

A fronte della chiusura delle cucine dell'ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, l'ASREM aveva trovato una soluzione che coinvolgeva due ditte addette alla ristorazione ospedaliera. I pasti venivano preparati presso l'ospedale Veneziale di Isernia da una ditta del settore, ma trasportati da una seconda ditta da Isernia ad Agnone e Venafro. L'importo dovuto dall'ASREM alla ditta trasportatrice era stato quantificato in 35mila euro per la durata di quattro mesi.

Tuttavia, i pazienti ricoverati al San Francesco Caracciolo hanno segnalato che i pasti non rispettavano gli standard richiesti. Adesso si è giunti ad un'altra soluzione per eliminare i limiti dei pasti trasportati tra città distanti circa 42 km tra di esse senza voler tener conto che durante la stagione invernale, a causa del maltempo o delle nevicate, si allungano i tempi di percorrenza."

Da lunedì 12 febbraio, la ditta Tre Stelle ha ricevuto dall'ASREM un'estensione dell'appalto di ristorazione già in essere. La Tre Stelle già prepara i pasti per i ricoverati dell'ospedale di Termoli, di Larino e dell'Hospice di Larino. Da lunedì, la Tre Stelle preparerà i pasti anche per i pazienti del San Francesco Caracciolo, ma i pasti saranno preparati e cucinati ad Agnone a poche centinaia di metri dall'ospedale e verranno trasportati dal punto di preparazione al Caracciolo, con carrelli termici.

Alla Tre Stelle compete anche la preparazione delle colazioni e la distribuzione dell'acqua ai ricoverati. Il costo mensile per questo servizio da parte dell'ASREM verso la Tre Stelle è di circa 7mila euro al mese. In ogni caso, è una soluzione volta all'innalzamento della qualità e al risparmio.