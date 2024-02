Campionati regionali di corsa su strada a Bojano: Promuovere l'atletica e la storia sportiva del Molise"

Bojano torna a correre! Si potrebbe sintetizzare in queste poche parole l'evento organizzato dal Comitato Regionale di Atletica Leggera del Molise in programma il prossimo 18 febbraio. Bojano sarà teatro dei Campionati regionali di corsa su strada, evento promozionale rivolto ai giovani atleti tesserati Fidal e agli studenti degli istituti scolastici.

"La scelta di Bojano non è casuale - ci tiene a sottolineare il presidente Fidal Molise Dino Mucci - vogliamo portare i nostri ragazzi a correre su uno dei percorsi storici della corsa su strada in Molise e che ha visto protagonisti campioni del calibro di Bordin e Baldini".

Grazie alle gesta di quei campioni che accorrevano nella città matesina nelle estati di diversi decenni fa, l'atletica molisana sfornò i suoi campioni: Ciallella, Di Pardo, Lalli, De Soccio.

"Nessuna intenzione di voler neanche lontanamente emulare la gloriosa Matesina, si tratta infatti di una gara promozionale, lo abbiamo rimarcato anche all'Amministrazione Comunale che di buon grado ha accolto e compreso la nostra proposta - spiega Dino Mucci. L'auspicio è che qualcuno dei nostri giovani atleti che il 18 febbraio gareggeranno a Bojano possa ripercorrere le tappe vincenti degli atleti molisani, che anni addietro, hanno portato in alto il nome della nostra regione. Altresì, speriamo che qualche bambino vedendo correre i nostri giovani atleti possa incuriosirsi e appassionarsi alla disciplina: l'esempio conta più di mille parole! E perché no, ci auguriamo che questo che è solo un evento promozionale possa risvegliare negli appassionati, negli amministratori e in qualche sponsor la voglia di riportare a Bojano una manifestazione di respiro internazionale".