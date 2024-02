A Morcone(BN) la principale esposizione apistica del Sud Italia

Oltre quaranta espositori già in corsa per portare in mostra novità sulla produzione di miele e sulle attrezzature ma anche sul mondo della sostenibilità e della cosmesi, più di seicento studenti pronti ad invadere l’area fiera di Morcone per saperne di più sul mondo delle api, e ancora: degustazioni, approfondimenti qualificati con tecnici esperti e con la partecipazione dell’assessorato regionale, presentazioni di libri, tavole rotonde e dimostrazioni pratiche. Questi alcuni dei numeri di API e dintorni, quella che si preannuncia, già dalla sua prima edizione, come l’esposizione dedicata al mondo delle api e dell’apicoltura più grande e partecipata del Sud Italia.

L’evento si terrà dal 16 al 18 febbraio 2024 presso il polo fieristico di Morcone, in provincia di Benevento. Il taglio del nastro è in programma alle 16 di venerdì 16 febbraio 2024, ma già dalla mattina dello stesso giorno cominceranno ad affluire le tantissime scolaresche che insieme ai loro insegnanti hanno prenotato un posto in fiera per la Apididattica.

La tre giorni si annuncia come intensa e partecipata grazie ad un programma di alto spessore. In cartellone seminari a cura di APAS su Tecniche di Impollinazione e Controllo Biologico delle Colture per la Salvaguardia delle Api, nel corso dei quali saranno fornite informazioni preziose per proteggere e promuovere la salute delle api e dell'ambiente.

Previsto anche l’approfondimento sulla Nuova Politica Agricola Comune (PAC) e sull'Eco-Schema 5 sulle Piante Mellifere, un'analisi dettagliata delle nuove politiche agricole e dei loro impatti sull'apicoltura, con particolare attenzione all'eco-schema 5 e al suo ruolo nella promozione della biodiversità e della produzione di miele.

In programma attività di Degustazione e Prove Prodotti Gratuite, un'opportunità unica per assaggiare una varietà di mieli e prodotti apistici di alta qualità, offerti gratuitamente dagli espositori. I visitatori avranno l'opportunità di scoprire nuovi sapori e apprezzare la ricchezza e la diversità del miele italiano.

Grazie ai seminari su "Il Nostro Cibo Dipende dai Pronubi" e "La Nutrizione degli Alveari: Aspetti Teorici e Pratici" sarà sviluppata un'analisi approfondita delle sfide attuali legate alla dipendenza dell'agricoltura dai pronubi e alle pratiche di nutrizione degli alveari. Esperti del settore condivideranno conoscenze teoriche e pratiche per affrontare queste sfide in modo efficace.

Nell’area fiera sarà allestita anche la Dimostrazione Pratica della Preparazione del Candito a Freddo, grazie alla quale saranno illustrate le tradizionali tecniche di preparazione del candito a freddo, provenienti direttamente dalle esperienze apistiche greche.

Non mancherà anche un momento di discussione e riflessione sul futuro del settore del miele italiano, con particolare attenzione alle sfide e alle opportunità che si presentano. I partecipanti avranno l'opportunità di contribuire a questa importante conversazione sul destino del miele italiano.

Nel cartellone della tre giorni anche la presentazione del Libro "Meccanica dell'Alveare" di Valentina Larcinese e la premiazione dei Mieli al Concorso Campania Melix,. Un momento quest’ultimo di celebrazione e riconoscimento dell'eccellenza nella produzione di miele della regione Campania.

Grande attenzione anche per l’appuntamento in programma nella giornata di chiusura: il convegno su tema “Apicoltura in Trasformazione: Scenari e Prospettive dell'Apicoltura del Futuro”, un'opportunità unica per esplorare i cambiamenti e le sfide che l'apicoltura affronta nel futuro. Esperti del settore condivideranno le loro prospettive e le loro idee su come l'apicoltura possa adattarsi e prosperare in un mondo in rapida evoluzione.

L’evento, promosso da Apas, Apicoltori Campani Associati, in collaborazione con la Fiera di Morcone, è organizzato con il patrocinio della Regione Campania, dei comuni di Morcone e Santa Croce del Sannio e del Gal Alto Tammaro.