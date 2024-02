Ultime piogge, poi San Valentino con il sole e clima primaverile

Ultimi strascichi instabili in Molise durante la giornata di Carnevale. Da mercoledì 14 si assisterà ad una nuova rimonta anticiclonica sul Mediterraneo occidentale che sarà garanzia di stabilità tra giovedì e venerdì. Temperature in aumento. Ventilazione tra debole e moderata dai quadranti occidentali. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

MARTEDI’: pressioni medio-alte interessano la regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato, con qualche annuvolamento in più la sera. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Su subappennino e sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico a 1700 metri. Mare da poco mosso a mosso.

MERCOLEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sui litorali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su subappennino e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Zero termico a 1700 metri. Mare da molto mosso a mosso.

GIOVEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappennino e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Zero termico a 2400 metri. Mare mosso.