Lieve incremento delle iscrizioni scolastiche ad Agnone: segnale incoraggiante per il futuro

Sabato 10 febbraio, alle ore 20, è scaduto il termine per le iscrizioni scolastiche con il completando della procedura online sulla piattaforma del MIM Unica. Resta la procedura cartacea solo per le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia. Sono giunti anche i primi dati dall'ufficio scolastico per il Molise. Le iscrizioni inoltrate per il Molise sono state complessivamente 6.223, di cui 1768 per la primaria, 2084 per il primo grado, 2364 per il secondo grado e 7 per i CFP.

Esaminando le scelte in base all’indirizzo di studio nella regione Molise, al primo posto ci sono i licei, che hanno registrato il 64,7% delle iscrizioni. Seguono i tecnici con il 27,2% e i professionali con 8,1%. L’andamento delle iscrizioni rispecchia i dati nazionali. Come per l’anno passato, in Molise, resta in testa alle preferenze i Licei, seguiti dai Tecnici e Professionali.

A Agnone quest'anno si è visto un lieve incremento delle iscrizioni e anche un modesto ritorno degli studenti provenienti dai paesi limitrofi e anche dalla città di Isernia e Castel di Sangro. Non si può certo dire che c'è in atto una tendenza al contrasto dello spopolamento, ma questo piccolo segnale di incremento della popolazione scolastica per l'anno 2023-24 può essere incoraggiante per il futuro.

I dati delle iscrizioni scolastiche di Agnone sono i seguenti: tutti i bambini della primaria, circa una quarantina, si sono iscritti alle scuole medie di Agnone. All'istituto alberghiero le iscrizioni sono state 15, a fronte delle 6 dell'anno scolastico 2022-23, di cui la maggior parte provenienti da altri paesi fuori Agnone. Lo stesso vale per i 24 studenti che hanno scelto l'ITIS. Le iscrizioni al liceo scientifico sono state 17, tutti agnonesi. Pertanto, due istituti superiori hanno visto quasi raddoppiare gli iscritti, mentre al liceo sono diminuiti andando controtendenza ai dai regionali

Che cosa ha inciso sul lieve incremento delle iscrizioni soprattutto verso gli istituti di avviamento al lavoro e il ritorno nelle scuole agnonesi di studenti di altri paesi? Probabilmente i percorsi professionali e liceali che si adeguano ai cambiamenti favorendo comunque gli istituti che offrono opportunità lavorative immediate. Fra l'altro ad Agnone è prevista anche l'apertura del convitto per gli studenti provenienti da fuori Agnone che frequentano l'istituto Alberghiero, le iscrizioni sono aperte.