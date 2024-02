Un legame autentico tra due mondi: Carmine Carosella, nuovo presidente dell'Associazione "Amici del Teatro Italo Argentino di Agnone"

Agnone - Oggi, la comunità di Agnone ha accolto con piacere e curiosità la nomina del nuovo presidente dell'Associazione "Amici del Teatro Italo Argentino di Agnone", Carmine Carosella. La sua storia personale riflette una connessione profonda e autentica tra la cultura argentina e quella agnonese, poiché il padre di Carmine, Emilio, è nato e cresciuto in Argentina da genitori italiani emigrati e ha scelto di ritornare a Agnone, paese dei suoi genitori, all'età di 22 anni.

Pertanto, Emilio, italo-argentino, ha trasmesso al figlio Carmine, neo presidente dell'Associazione "Amici del Teatro Italo Argentino", le profonde radici e le ricche tradizioni della sua terra d'origine. Il Teatro di Agnone ha una lunga storia intrinsecamente legata agli emigrati agnonesi in Argentina, i quali hanno contribuito finanziariamente alla sua creazione, ispirando il nome stesso della struttura.

La riunione dei soci fondatori, sostenitori e ordinari dell'Associazione è stata un momento di grande importanza, durante il quale sono state votate le nuove cariche sociali. Dopo anni di presidenza attenta e sensibile del dott. Cristanziano di Pasquo, il testimone è stato passato al giovane Carmine.

L'organigramma dell'Associazione presenta ora molti volti nuovi e giovani, tutti sensibili e vicini all'arte, alla musica, al teatro, al cinema e al mondo della cultura. Carmine sarà affiancato da un consiglio direttivo composto da: Mattia Luca Di Pasquo vice presidente, Maurizio Chiarizio tesoriere, Mercede Carosella segretaria, Antonio Di Toro, Silvana Di Toro, Ilaria Di Somma e Francesco Di Nucci, consiglieri.

Il dott. Cristanziano Di Pasquo e' stato votato all'unanimità, su proposta del presidente, Consigliere Onorario, segno di riconoscimento e gratitudine al suo impegno e la sua dedizione alla promozione della cultura nel territorio.

Il consiglio dei revisori dei conti sarà guidato da Barbara de Paola, affiancata da Simona Rosato e Pasquale di Giannantonio,

mentre il consiglio dei probiviri sarà presieduto da Giuseppe Marinelli, con Rosita Levrieri e Enrico D'Onofrio come probiviri.

La comunità agnonese desidera esprimere un sentito ringraziamento al presidente onorario, il dott. Di Pasquo, per il suo contributo significativo al mondo del teatro, del cinema e della cultura, e guarda con ottimismo al futuro sotto la guida del nuovo presidente Carmine Carosella e del suo dinamico team.

Il Teatro Italo Argentino di Agnone continua così la sua missione di promuovere l'arte, la cultura e il dialogo tra le diverse comunità, celebrando la ricchezza delle loro radici condivise.

Il neo eletto presidente Carmine Carosella nel suo discorso di insediamento ha illustrato in parte il programma futuro e le iniziative in via di promozione dell'Associazione :

"È un onore per me accettare questo incarico. Farò di tutto affinché il teatro Italo-Argentino possa continuare a essere un importante luogo di cultura e aggregazione. Il nuovo corso dell’associazione sarà basato su un faro guida: non stare fermi immobili a guardare ciò che abbiamo di bello attorno a noi svanire. Occorre rimboccarsi le maniche, lavorare insieme. In fondo Agnone è il paese che amiamo, qui abbiamo le nostre radici, le nostre famiglie, i nostri valori, le nostre tradizioni. È qui che abbiamo deciso di vivere. Ed è per questo che ho scelto fortemente di aiutare la Pro Loco e il teatro, non da solo ma grazie a una squadra di persone valide ma soprattutto preparate. L’Italo-Argentino è ripartito dopo un lungo periodo di pausa dovuto al dilagare del Covid e agli alti costi di gestione. Una fase critica da cui abbiamo saputo risollevarci, con la Pro Loco, infatti, abbiamo deciso, in accordo con il presidente onorario il dott. Enzo Di Pasquo, di riprendere le attività. Abbiamo iniziato a dicembre con concerti e spettacoli di cabaret, subito dopo le proiezioni cinematografiche con una programmazione di film che continua ancora oggi. E grazie a Fondazione Molise Cultura è ripartita anche la stagione teatrale con spettacoli di spessore. Insieme agli altri membri del direttivo stiamo già lavorando a un progetto che vede vari settori coinvolti, progetto che a breve cercheremo di presentare. Il teatro è un gioiello che deve splendere, ma soprattutto è uno spazio che va vissuto. È un fondamentale valore aggiunto per la nostra comunità e per le comunità vicine in quanto l’Italo-Argentino è l’unico presente in tutto l’alto Molise. Il nostro teatro è una fucina di socialità e condivisione. Va sostenuto, sia dalle istituzioni e sia da parte di tutta la popolazione. Non possiamo andare avanti senza partecipazione. L’invito ai cittadini è quello di frequentare il più possibile il teatro, non vogliamo più vedere sedie vuote e sipari chiusi. Il teatro è cultura ed è impensabile che l’Italo-Argentino non sia centrale nell’esperienza di una comunità candidata a rappresentare la capitale della Cultura 2026. E allora è il momento di unirci e farcela, farcela tutti insieme. Per noi, per le nostre famiglie, per Agnone."