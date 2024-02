Flop del liceo del Made in Italy, in Molise 16 iscritti a Bojano e soli 4 a Montenero di Bisaccia.

l progetto del "liceo del made in Italy" sembra non aver riscosso grande successo nel Molise, con solo 16 iscritti a Bojano e soli 4 a Montenero di Bisaccia.

Il liceo, ideato per valorizzare e promuovere le eccellenze del made in Italy, aveva suscitato molte aspettative, soprattutto considerando la reputazione internazionale del Made in Italy nel settore moda, design e gastronomia.

Tuttavia, i numeri delle iscrizioni sembrano dimostrare che il progetto non ha colto l'interesse degli studenti e delle loro famiglie nella regione molisana e a livello nazionale solo 335 iscrizioni. L'obiettivo era di creare una nuova offerta formativa che potesse stimolare lo sviluppo e l'innovazione nel settore del made in Italy.

Le ragioni di questa mancanza di interesse potrebbero essere diverse. Innanzitutto, potrebbe esserci una mancanza di informazione e di pubblicità sull'opportunità offerta dal liceo del made in Italy. Inoltre, potrebbe essere stata percepite come un'opzione troppo specifica e limitante, privilegiando solo alcune discipline rispetto ad altre. I giovani potrebbero preferire invece un'offerta formativa più diversificata e orientata verso nuove tecnologie e settori emergenti.