Addio a Luca Falcione: Un pilastro della solidarietà e del volontariato molisano

È davvero un momento molto triste per la perdita di Luca Falcione, è deceduto nel pomeriggio di oggi, presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso.

Era un uomo straordinario, generoso e ha dedicato la sua vita al servizio di chi aveva bisogno di aiuto La sua scomparsa lascia un vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche nella comunità molisana e tra tutti coloro che lo conoscevano.

Luca ha lasciato un segno indelebile attraverso il suo impegno come volontario nell 'Anc Nucleo di Protezione Civile di Agnone, partecipando a missioni di emergenza sia in Italia che all'estero. Volontariato anche con AVIS e FIDAS e Croce Rossa e coraggioso durante la pandemia dove ha dato aiuto e conforto a chiunque ne aveva bisogno senza chiedere mai nulla in cambio

L' ANC Nucleo Protezione Civile Agnone, tutti i volontari, addolorati e commossi per la perdita di un pilastro così solido e altruista, mandano un abbraccio di conforto alla famiglia, alla moglie Cesira, alle figlie, ai generi, ai nipoti.

“ Caro amico abbiamo condiviso amicizia fraterna, avventure, tanti ricordi indelebili resteranno per sempre incisi nei nostri cuori e nelle nostre menti. Che la memoria di Luca continui a ispirare e a portare conforto a tutti coloro che lo hanno conosciuto” Cosi ha commentato Mario Petrecca presidente dell'Anc nucleo di protezione civile Agnone.

. Condoglianze da Altomolise.net