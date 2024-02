CRI Isernia, cordoglio per la scomparsa di Luca Falcione

Il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luca Falcione, avvenuta nella giornata di ieri. Originario di Agnone, Luca Falcione ha dedicato anni di servizio all’associazione, distinguendosi per il suo impegno, la dedizione e la cordialità. Si è affermato come una figura di riferimento, in particolare per i volontari più giovani, grazie alla sua incessante volontà di assistere il prossimo. Oltre al suo ruolo nella Croce Rossa Italiana, Luca si è impegnato attivamente anche in altre associazioni, dimostrando un’impareggiabile generosità di spirito. “Luca era un uomo eccezionale e un volontario straordinario”, ha affermato il presidente Fabio Rea, “un appassionato delle montagne, in special modo delle cime dell’Alto Molise, memorabili sono stati i suoi racconti sulle scalate. Ci mancherai enormemente, caro Luca”.

Isernia, 15.02.2024