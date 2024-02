Da ora in avanti anche ad Agnone le multe dell’auto saranno digitali

È una delle ultime novità che riguarda la modalità di notifica e di pagamento delle contravvenzioni. I vigili urbani di Agnone come già in tante città e paesi italiani abbandoneranno i conosciuti verbali cartacei, infilati nel tergicristallo e compilati a penna con modello della vettura, orario e tipologia dell’infrazione, e avranno a disposizione un tablet che sostituisce le vecchie procedure e rilasceranno un biglietto con stampato sopra un QR Code. Le novità di questo cambiamento non finiscono qui. Una volta appresa la spiacevole notizia, il diretto interessato non dovrà far altro che scansionare il QR Code con la app di lettura installata sul proprio smartphone (o sul proprio pc) per poi accedere, tramite SPID, al “Fascicolo del Cittadino“. Dove troverà i dettagli della sua infrazione e l’importo da pagare. https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/istituzioni/2023/07/17/occhio-alla-pec-la-notifica-e-digitale-multe-comprese_cfb4ab4b-5568-4306-991b-08efe1c84111.html

Un’operazione eseguibile già al momento e che, se compiuta entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento, permetterà di beneficiare di uno sconto del 30%. Scaduto questo termine, si dovrà invece corrispondere l’intera somma. Sempre tramite il “Fascicolo del Cittadino” è possibile contestare la sanzione, qualora ci si rendesse conto della sua inattendibilità.

Questa amministrazione si dimostra molto efficiente nel riscuotere i tributi, e adesso altrettanto si adegua ai tempi per efficientare la riscossione delle multe, ben venga, tuttavia i cittadini sono curiosi di apprendere l'ammontare medio dell'incasso comunale derivante dalle multe e come sono state utilizzate tali risorse. Da quanto abbiamo appreso nel 2022, la somma incassata dal comune di Agnone è stata di circa 27mila euro.

Allo stesso modo, i cittadini si aspettano, oltre all'efficientamento del sistema di riscossione multe, anche un servizio efficace sul controllo del traffico, sui parcheggi, l'efficacia della segnaletica stradale, il controllo sugli abusi sulle soste a pagamento, i parcheggi alternativi alle strisce blu. Da questa amministrazione, dopo tre anni di governo della città di Agnone, le donne in stato interessante e con i bambini a bordo ancora attendono il ripristino del parcheggio di diritto nel centro agnonese, invece l'amministrazione comunale agnonese dimostra di essere abbastanza distratta sulle politiche di genere.