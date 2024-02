Pediatria e Neonatologia: In Molise rispondono in cinque al bando di concorso per l'assunzione di quattro specialisti

La carenza di personale medico specializzato in Pediatria e Neonatologia potrebbe trovare una prima soluzione nel concorso per titoli ed esami emanato dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) per l'assunzione a tempo indeterminato di quattro medici.

Sono infatti cinque i candidati che hanno risposto al bando, di cui uno specializzato e quattro specializzandi.

Dopo aver proceduto all'esame delle domande e rilevato che i candidati risultano in possesso dei requisiti richiesti, l'Asrem ha proceduto a formalizzare per tutti l'ammissione al concorso.