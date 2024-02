Festa di Carnevale e Karate: Giornata Indimenticabile con il Maestro Amicarelli presso la Palestra AKS di Agnone

Agnone, 15 gennaio 2024: Il Maestro Luigi Amicarelli, oggi presso la sua palestra AKS, ha dato vita a una festa di carnevale unica per i suoi giovani allievi di karate. Colori vivaci, energia e divertimento hanno riempito l'aria mentre i bambini, in costume, si sono uniti al Maestro Gino, per l'occasione loro compagno di giochi, anche egli in maschera, per una giornata dalle mille capriole, corse, scherzetti di carnevale. Il maestro inoltre ha organizzato per i suoi piccoli allievi, una gustosa merenda .

Con grande sensibilità e passione, il Maestro Amicarelli ha dimostrato come il karate non sia solo uno sport, ma anche un'opportunità per la formazione fisica e mentale, nonché per costruire forti legami umani. I piccoli karateka hanno vissuto una giornata indimenticabile, evidenziando il valore della palestra come luogo di crescita e sviluppo integrale.