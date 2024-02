Agnone, Capitale della Cultura 2026: 13.500 Euro alla Ditta "IMMAGINA" per il supporto alla preparazione dell'audizione decisiva del 4 Marzo

Nel cammino verso la possibile consacrazione come Capitale Italiana della Cultura 2026, il Comune di Agnone si prepara per un momento cruciale: l'audizione pubblica in cui dovrà presentare nel dettaglio il suo progetto alla Giuria competente.

Una volta formalizzata la candidatura con la presentazione del dossier denominato "Agnone 2026: Fuoco, dentro. Margine al centro", il Comune è stato selezionato come uno dei dieci progetti finalisti, che verranno valutati in occasione delle prossime audizioni pubbliche.

Per affrontare al meglio questa fase cruciale, l'Amministrazione Comunale ha deciso di ricorrere a un supporto esterno qualificato. Dopo un'attenta analisi di mercato, è stata individuata la ditta IMMAGINA s.r.l.s., specializzata nella creazione di strategie di sviluppo culturale e capace di offrire il supporto necessario per preparare al meglio l'audizione con la commissione ministeriale. L’importo previsto è di €.13.500,

Con l'approvazione unanime della delibera, l'Amministrazione Comunale si appresta a dare avvio a un nuovo capitolo della sua sfida per conquistare il titolo ambito di Capitale Italiana della Cultura 2026, con la consapevolezza che il sostegno della comunità e il valore del proprio patrimonio culturale rappresenteranno le armi più potenti in questa battaglia per il riconoscimento e la valorizzazione della propria identità culturale.