Agnone, Aumento Tari di 20 euro annui in arrivo per acquisto nuova casetta informatizzata per rifiuti

Consiglio Comunale di Agnone: Approvata la Variazione di Bilancio per l'Acquisto della Nuova Casetta Informatizzata per la Raccolta Rifiuti

Oggi, nel corso dei lavori del Consiglio Comunale di Agnone, uno dei punti all'ordine del giorno riguardava una significativa variazione di bilancio, approvata dai consiglieri di maggioranza

Il sindaco ha illustrato in dettaglio la necessità di questa variazione, che ammonta a circa 52.179,80 mila euro, con un contratto di noleggio con riscatto obbligatorio, da pagare nel corso del triennio 2024-2026, garantendo così la proprietà comunale al termine del periodo di noleggio.

La ragione di questa spesa urgente e necessaria risiede nell'acquisto di una nuova casetta informatizzata per la raccolta rifiuti, destinata soprattutto ai non residenti. Si tratta di una struttura autonoma alimentata da pannelli solari e dotata di un sistema di videosorveglianza per garantirne la sicurezza.

Il sindaco ha anche sottolineato la necessità di rinnovare le altre due casette presenti ad Agnone, poiché risultano essere vetuste e particolarmente difettose nella componente elettronica. Attualmente, è stata acquistata solamente quella situata nei pressi del mercato coperto, a sostituzione di quella non funzionante.

Questa spesa comunale inevitabilmente comporterà un aumento nella bolletta Tari, stimato intorno ai 20 euro annui. Inoltre, il sindaco ha ricordato che nonostante gli sforzi, la percentuale di differenziazione dei rifiuti si attesta solamente al 63%, al di sotto dell'obiettivo del 80%. Pertanto, ha richiamato alla responsabilità civica quei cittadini che adottano comportamenti poco condivisibili in materia di gestione dei rifiuti.