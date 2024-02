Calcio giovanile: Una giornata di sport, cultura e amicizia tra Olympia e Pescara Calcio

Le dirigenze delle due società Olympia Agnonese e Pescara Calcio, società che vanta anni di militanza nei campionati di Serie A e B, hanno organizzarto un'amichevole tra i giovani atleti delle due realtà, tra i ragazzi della fascia di età 2012 -2013 . L'evento avrà luogo sabato 24 febbraio alle ore 11.00 presso lo stadio comunale senza barriere del Civitelle di Agnone.

L'iniziativa non si limita alla sola competizione calcistica, ma si propone anche di promuovere la bella città di Agnone, candidata a Capitale della cultura per il 2026. A tal fine, il programma prevede una visita guidata al museo della campana e alle altre attrattive della città, offrendo l'opportunità ai ragazzi e famiglie di scoprire e apprezzare ill patrimonio culturale locale.

Il responsabile del settore giovanile, Sica, ha sottolineato l'importanza di questa giornata, non solo come momento di sport e socializzazione, ma anche come occasione di arricchimento culturale per i giovani partecipanti. La giornata si concluderà con un pranzo finale presso un rinomato ristorante della città, permettendo ai ragazzi e ai loro genitori di condividere momenti di convivialità e consolidare i legami tra le due realtà sportive.