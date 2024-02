Avviso pubblico: Assistenza domiciliare e telesoccorso per anziani fragili e disabili nell'Ambito Territoriale Sociale di Agnone"

Realizzazione Intervento Servizi e Infrastrutture Sociali nell'Alto Molise

Il Comune di Agnone, in collaborazione con altri 7 Comuni dell'Alto Molise e due cooperative sociali, ha avviato il progetto "Interventi per Nuovi Percorsi di Benessere" finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione". L'iniziativa mira a potenziare i servizi e le infrastrutture sociali per anziani fragili e disabili residenti nei Comuni coinvolti.

Grazie a un contributo dell'Unione Europea, sono stati attivati servizi di assistenza domiciliare e telesoccorso rivolti a persone anziane, con l'obiettivo di contrastare l'isolamento sociale e favorire la permanenza nell'ambiente di vita abituale. Il progetto prevede l'assistenza domiciliare per 40 anziani e il telesoccorso per 15 persone anziane, con possibilità di incrementare i posti disponibili su autorizzazione dell'ente finanziatore.

Le prestazioni offerte includono aiuto alla persona, igiene e cura della casa, sostegno alla vita quotidiana e alla socializzazione, nonché attività di riabilitazione domiciliare. Inoltre, sono previsti servizi erogati dagli infermieri di comunità per garantire un supporto ambulatoriale e domiciliare, favorendo la continuità tra ospedale e territorio.

La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 20 Marzo 2024 e sarà valutata secondo criteri come l'età, lo stato di disabilità, il nucleo familiare e il valore dell'ISEE. Gli utenti ammessi verranno inseriti in graduatorie e seguiti da un Assistente Sociale per la redazione di un Piano Assistenziale Individualizzato. Si sottolinea l'importanza della tutela dei dati personali secondo le normative vigenti.

Questo intervento rappresenta un passo significativo per migliorare la qualità della vita degli anziani nell'Alto Molise, promuovendo inclusione sociale e benessere comunitario.