Dichiarazioni di Salvini inesatte: La verità sul ponte sul Sente del Comitato

Le recenti affermazioni del Ministro Matteo Salvini riguardanti il ponte sul Sente hanno generato confusione. Il ministro Il 26 gennaio scorso ha detto" ho concluso il procedimento per consentire l'inizio dei lavori per restituire ai molisani e agli abruzzesi il ponte sul Sente" e successivamente ripetuto dalla Consigliera Regionale dell’Abruzzo Sabrina Bocchino.

Il Gruppo “Viadotto Sente” intende fare chiarezza su queste affermazioni e informare correttamente i cittadini sulla esatta procedura alla quale devono attenersi, tassativamente, la Provincia di Isernia e l’Anas.

Contrariamente a quanto dichiarato, il procedimento per il ponte non è stato concluso. Il 25 gennaio 2024, l’Anas ha inviato al Ministero delle Infrastrutture una bozza di Convenzione per una valutazione preliminare. Il 26 gennaio, il Ministero ha espresso una valutazione favorevole, ma ha subordinato l'approvazione a una serie di prescrizioni. Si attende ancora il testo definitivo della Convenzione.

Nella comunicazione ministeriale non si fa menzione né dell'invio dei fondi promessi dal Ministro Salvini né dei finanziamenti previsti per il 2024. Per completare il processo, sono necessari tre passaggi cruciali:

Il trasferimento di 15,8 milioni di euro dalla sede centrale del ministero alla Provincia di Isernia. La validazione e l'approvazione del progetto da parte dell'Ente provinciale. La firma della Convenzione da parte della Provincia di Isernia e dell'Anas.

Solo dopo questi passaggi l’Anas potrà avviare la gara d'appalto per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del viadotto.

Si prega il Ministro Salvini di agire tempestivamente per trasferire i fondi alla Provincia di Isernia, evitando ulteriori ritardi. È tempo di passare dai proclami alle azioni concrete.

In conclusione, ci si richiama al proverbio latino "verba volant, scripta manent" che sottolinea l'importanza degli impegni scritti rispetto alle parole pronunciate.