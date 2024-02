Agnone oltre 100mila euro in consulenze, incarichi di Studio, Ricerca, per l'anno 2024

Aggiornamento del Programma degli Incarichi di Studio, Ricerca e Consulenza per l'Anno 2024

Il Consiglio Comunale di Agnone, riunitosi in seduta il 17 febbraio 2024, ha deliberato l'aggiornamento del programma per il conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno in corso.

Il documento approvato dal Consiglio, con il parere favorevole dei responsabili dei servizi tecnici e contabili, prevede un quadro dettagliato delle professionalità richieste, dei relativi compiti e delle spese previste, assicurando un utilizzo oculato delle risorse pubbliche.

Il documento, immediatamente eseguibile, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune per assicurare la massima trasparenza e accessibilità alle informazioni da parte dei cittadini.

La spesa prevista del comune di Agnone per il 2024 in consulenze e' di €99.683,82 parziali. I finanziamenti per gli Incarichi di Studio, Ricerca e Consulenza provengono in parte dal fondo sviluppo e coesione, e in parte ricadono sul bilancio comunale

Nell'analitico le consulenze previste e i relativi costi:

a) Incarico di consulenza su questioni tecniche specifiche

Professionista : Ingegnere libero professionista

: Ingegnere libero professionista Contenuto : Realizzazione di opere pubbliche

: Realizzazione di opere pubbliche Durata : Variabile per ogni progetto

: Variabile per ogni progetto Spesa prevista: Definita nel quadro economico di progetto Spesa a carico del Comune di Agnone

b) Incarico di collaborazione coordinata e continuativa

Professionista : F. Informatico libero professionista

: F. Informatico libero professionista Contenuto : Supporto per affidamento di lavori, servizi, forniture

: Supporto per affidamento di lavori, servizi, forniture Durata : 36 mesi

: 36 mesi Spesa prevista: €38.366,23 . Spesa finanziata con fondo sviluppo e coesione

c) Incarico di collaborazione coordinata e continuativa

Professionista : F. Informatico libero professionista

: F. Informatico libero professionista Contenuto : Supporto per affidamento di lavori, servizi, forniture

: Supporto per affidamento di lavori, servizi, forniture Durata : Fino al 31.12.2026

: Fino al 31.12.2026 Spesa prevista : €39.627,59 copertura finanziaria con FSC

Professionista : Senza specifica del titolo di studio

: Senza specifica del titolo di studio Contenuto : Attività previste dalla normativa di settore

: Attività previste dalla normativa di settore Durata : Specificata nella convenzione

: Specificata nella convenzione Spesa prevista: €7.320,00 A carico del Bilancio comunale

e) Incarico di consulenza legale

Professionista : Avvocato libero professionista con

: Avvocato libero professionista con Laurea in giurisprudenza

Contenuto : Pareri legali per controversie, pareri, ecc.

: Pareri legali per controversie, pareri, ecc. Durata : Specificata nella convenzione

: Specificata nella convenzione Spesa prevista: Variabile secondo le esigenze dell'Amministrazione, a carico ente comune

f) Incarico di consulenza per gestione e controllo dei servizi

Professionista : Senza specifica del titolo di studio

: Senza specifica del titolo di studio Contenuto : Analisi per l'efficientamento e riduzione dei costi dei servizi

: Analisi per l'efficientamento e riduzione dei costi dei servizi Durata : 12 mesi

: 12 mesi Spesa prevista: €8.235,00 a carico del comune

g) Consulenza assicurativa

Professionista : Senza specifica del titolo di studio

: Senza specifica del titolo di studio Contenuto : Analisi e gestione delle assicurazioni comunali

: Analisi e gestione delle assicurazioni comunali Durata : 12 mesi

: 12 mesi Spesa prevista: €0,00

h) Prestazione per verifica e certificazione spese SPRAR coesione