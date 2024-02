La solidarietÃ  si fa sentire dopo l'incendio devastante a Monacilioni: raccolta fondi per aiutare un artigiano e la sua famiglia

Nella contrada La Valle, comune di Monacilioni (CB), un evento tragico ha scosso la comunità locale. Un incendio improvviso ha distrutto un capannone utilizzato per attività artigianali, causando ingenti danni alla struttura e a tutto ciò che vi era contenuto.

Il proprietario dell'officina, Peppe, ha visto svanire in fumo anni di lavoro e sacrifici, poiché l'incendio ha consumato tutto ciò che aveva costruito con tanto impegno. Tuttavia, di fronte a questa tragedia, la solidarietà si è immediatamente manifestata tra amici e cittadini.

Il suo amico Biagio ha avviato una raccolta fondi (https://gofund.me/da890f74) per aiutare Peppe e la sua famiglia a superare questa difficile prova. Peppe, attraverso il suo lavoro nell'officina, aveva non solo trovato il suo riscatto, ma aveva anche contribuito attivamente alla vita della comunità, creando legami significativi con gli amici che condividevano la sua passione per il tuning.

"Questa officina era il suo riscatto, l’ha aiutato a far parte della società e il suo lavoro gli ha permesso di crearsi una bella famiglia e un nutrito gruppo di amici con la passione per il tuning", scrive Biagio, evidenziando l'importanza dell'attività di Peppe per la sua vita e per quella della comunità circostante.

La raccolta fondi mira a sostenere Peppe nel ricomprare le attrezzature necessarie per riprendere la sua attività e a riparare i danni subiti dalle vetture che si trovavano nell'officina al momento dell'incendio. È un gesto di solidarietà che dimostra quanto la comunità sia unita nel sostenere coloro che attraversano momenti di difficoltà.